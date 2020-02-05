"Не лижите!" Луценко отреагировал на обыски СБУ матерным видео

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на обыски Службы безопасности Украины в офисе телеканала "1+1".
На своей странице в Facebook Луценко опубликовал видео с нецензурной лексикой и обратился к журналистам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он заявил, что в свое время отказал двум президентам Украины в системных "наездах" на определенные телеканалы.
Юрий Луценко
Главком
"Поэтому, надеюсь, имею право на эти слова к журналистам и на это (внимание! нецензурное) видео. Сторожевые псы демократии, не лижите, и свободны будете!" – написал Луценко.
Внимание! Видео 18+
Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18, в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.
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