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7 февраля • обновлено в 08:09
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"Не лижите!" Луценко отреагировал на обыски СБУ матерным видео

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на обыски Службы безопасности Украины в офисе телеканала "1+1".

На своей странице в Facebook Луценко опубликовал видео с нецензурной лексикой и обратился к журналистам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Он заявил, что в свое время отказал двум президентам Украины в системных "наездах" на определенные телеканалы.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Главком

"Поэтому, надеюсь, имею право на эти слова к журналистам и на это (внимание! нецензурное) видео. Сторожевые псы демократии, не лижите, и свободны будете!" – написал Луценко.

Внимание! Видео 18+

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18, в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Обыски СБУ "Пленки" Гончарука
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
та ви там всі мутували, тож нема сенсу розбиратись у відсодках, в порівнянні один від одного до іншого. економісти діряві, вам усім мозок виїдять за екологію, пофіг шо ви там собі мітите і гавкаєти за ці мітки один на одного, прикриваючись кричалками самі паразитуєте на державному. всі зі своїми упоротими підходами у розслідувані. і якщо ти дозволяєш собі гумореску, то кому ти відлизав, якщо не розкрив вбивство Гонгадзе ? ... з ким торгували зброєю та кому прагнули злити Україну тоді?
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ====- https://cuz.su/mblog
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Николаев Олег
Николаев Олег
Предлагая не лизать, он оскорбил лично Антонину Геращенко.
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