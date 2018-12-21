МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Не лезьте!'' Россия поставила наглый ультиматум Украине

7.8тЧитать материал на украинском

Министерство иностранных дел России потребовало от властей Украины "не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству".

Об этом идет речь в опубликованном пресс-службой заявлении ведомства, где утверждается о "фактах дискриминации и насилия" в отношении представителей УПЦ МП и ее "объектов культа".

"Раскол церкви и намеренное столкновение православных верующих — очевидные инструменты политических игр Киева. Призываем украинские власти не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству", — заявили российские дипломаты.

Новости
Подыграли Кириллу: Беларусь пошла против Константинополя из-за Украины

''Не лезьте!'' Россия поставила наглый ультиматум Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе 15 декабря была создана автокефальная Украинская православная церковь, главой которой избрали митрополита Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор — объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского Патриархата — предательство.

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Россия
Поделиться в Facebook
19
Комментарии
128
53
Смешно
3
Интересно
1
Печально
168
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дронов Жон
Дронов Жон
хэ на всех мокшанцев. попи.дят и потухнут.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ого. какое оно светское??? это быдло-страна. у них главное, нацизм. убить, обмануть, взорвать. войну развязать. а это что у них. это не церковь. это секта. быдлы, да вы мармоны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Мокшанутая петушня, нам ваши угрозы, требования и ультиматумы по барабану, мы вас на кую вертели! Так своему сцарьку-педофилу можете и передать!:))))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Скажи пеце, чтоб так в конституции и записал. Мнение украинцев всё равно никого не волнует
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги