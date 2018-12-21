''Не лезьте!'' Россия поставила наглый ультиматум Украине

Министерство иностранных дел России потребовало от властей Украины "не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству".

Об этом идет речь в опубликованном пресс-службой заявлении ведомства, где утверждается о "фактах дискриминации и насилия" в отношении представителей УПЦ МП и ее "объектов культа".

"Раскол церкви и намеренное столкновение православных верующих — очевидные инструменты политических игр Киева. Призываем украинские власти не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству", — заявили российские дипломаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе 15 декабря была создана автокефальная Украинская православная церковь, главой которой избрали митрополита Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор — объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского Патриархата — предательство.

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.