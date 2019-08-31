"Это четыре человека!" Зеленский сделал откровенное признание о друзьях, которых привел к власти

Президент Владимир Зеленский рад тому, что, придя к власти, на высокие должности назначил своих друзей.

Это не кумовья и не братья, заявил он в интервью ко 100 дням президентства, которое транслировал телеканал "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Что касается друзей, самые близкие люди – они близкие люди, поэтому они и были в моей команде. Кому ты можешь доверять, что доверять... И поэтому были приглашены – мой помощник Сергей Шефир, на информационную политику Юра Костюк, дальше мой давний товарищ, но он профессиональный юрист Андрей Ермак, моя помощница Маша. Это четыре человека. Кстати, никто из них не кум, не брат и не сват", – сказал Зеленский.

По его словам, эти люди не имеют политического опыта.

Президент также ответил на вопрос об актере "Квартал 95" Юрии Корявченкове (Юзик), который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

"Он занимался Кривым Рогом, он лучше всех его знает, это наш родной город, там должны быть все "чистые" депутаты", – отметил он.

Владимир Зеленский, "95 квартал" УП

"Мы не можем контролировать всех депутатов, потому что они проходили какой-то конкурс, шли от "Слуги народа", я уверен, что какие-то люди, вы видели, мы почистили 11-12 людей сразу. Проходимцы были, и, я уверен, кто-то еще появится среди нашего круга людей, которым ты доверял, а они совсем другие люди и по другим причинам, нежели мы, пришли к власти",– подчеркнул Зеленский.

Что еще Владимир Зеленский сказал в интервью ко 100 дням своего президентства – читайте здесь.

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