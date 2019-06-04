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"Не колеблясь, написал бы заявление об отставке": Гриценко прокомментировал убийство ребенка полицейскими

1.5тЧитать материал на украинском

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что немедленно ушел бы в отставку после убийства ребенка полицейскими, если бы возглавлял МВД.

Он отметил, что это вопрос морали и политической ответственности. Свою позицию политик изложил на странице в Facebook.

"Если бы министром был я и мои подчиненные при схожих обстоятельствах убили ребенка, заявление об отставке написал бы не колеблясь ни секунды. Это вопрос морали и политической ответственности", – сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Сайт "Гражданской позиции"

Новости
Гриценко заявил о походе на выборы с "Гражданской позицией"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

  • Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

  • Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

  • 3 июня мальчик умер в больнице, не приходя в сознание.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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