Не капитуляция: генерал пояснил, что не так с протестами на Майдане

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что обвинения власти в капитулянтской позиции не имеют оснований.

"Это капитуляция? Безусловно, нет", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Прежде всего, генерал обратил внимание на то, что, по его мнению, большая часть граждан Украины, протестующих против имплементации "формулы Штайнмайера", не имеют представления о том, что это такое.

"Если отменять "формулу Штайнмайера", то нужно сначала отменять закон, который уже существует"

"Послушав лозунги по поводу "формулы Штайнмайера" можно сделать вывод, что 80% протестующих вообще не понимают, что это такое, 10-15% путаются в содержании, не более 10% могут сказать, что они ее читали, и только процентов 5 могут пояснить ее суть", – сказал Романенко.

Он напомнил о том, что "закон об особом статусе Донбасса принят в Украине еще в 2014 году", а "местные выборы на Донбассе прописаны в Минских соглашениях". Таким образом, "если отменять "формулу Штайнмайера", то нужно сначала отменять закон, который уже существует".

По оценкам генерала, основой протестов против "формулы Штайнмайера" являются проигравшие политические силы, которые намерены вернуться во власть.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Остановим капитуляцию", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". На него пришло 10 тысяч человек и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!