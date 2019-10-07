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7 октября • обновлено в 18:01
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Не капитуляция: генерал пояснил, что не так с протестами на Майдане

9.2т Читать материал на украинском

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что обвинения власти в капитулянтской позиции не имеют оснований.

"Это капитуляция? Безусловно, нет", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Прежде всего, генерал обратил внимание на то, что, по его мнению, большая часть граждан Украины, протестующих против имплементации "формулы Штайнмайера", не имеют представления о том, что это такое.

"Если отменять "формулу Штайнмайера", то нужно сначала отменять закон, который уже существует"

"Если отменять "формулу Штайнмайера", то нужно сначала отменять закон, который уже существует"

"Послушав лозунги по поводу "формулы Штайнмайера" можно сделать вывод, что 80% протестующих вообще не понимают, что это такое, 10-15% путаются в содержании, не более 10% могут сказать, что они ее читали, и только процентов 5 могут пояснить ее суть", – сказал Романенко.

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Он напомнил о том, что "закон об особом статусе Донбасса принят в Украине еще в 2014 году", а "местные выборы на Донбассе прописаны в Минских соглашениях". Таким образом, "если отменять "формулу Штайнмайера", то нужно сначала отменять закон, который уже существует".

По оценкам генерала, основой протестов против "формулы Штайнмайера" являются проигравшие политические силы, которые намерены вернуться во власть.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Остановим капитуляцию", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". На него пришло 10 тысяч человек и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персона
Игорь Романенко
Тег
Формула Штайнмайера
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Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Цей генерал не впорався з командуванням ПС, а туди ж експертні оцінки дає. Сидів би вже.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Так понятно что 80% не понимают смысл того, за что стоят, половина бабло зарабатывает и им все равно что делать, а половина по принципу "кто не скачет, тот москаль"))))))))) Только дурак не видит что начинают приводить в действие механизмы 2014 года, при помощи которых Порошенко, Парубий и Ко пришли к власти....
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3
3
Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Гавриш Роман, а шо таке? Зассяв? Тільки такому дятлу, як ти не зрозуміло, що хйуло боялося Пороха, бо той 5 років тримав його на колінах та ще й за яйця.
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
"...протестують проти імплементації "формули Штайнмаєра", не мають уявлення про те, що це таке". Пане генерале, в людей спрацювала "чуйка" на упередження. А коли з"явиться уявлення - запалають автошини.
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Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Борисов Сергей, не тобі ольгінцю безаватарочному з лишньою хромосомою вказувати.
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Борисов Сергей
Борисов Сергей
Ємець Олександр, голова твоя тупа запалає
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