"Не имею отношения!" Корбан заявил о клевете из-за строительства в Протасовом Яру

Бывший заместитель главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского Геннадий Корбан заявил, что не имеет никакого отношения к строительству в Протасовом Яру, а также к угрозам голове инициативной группы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному.

Об этом он сказал активистам общественного движения "ЧЕСТНО". По его словам, его имя хотят очернить с определенной целью.

Заметим, местные жители создали инициативную группу в защиту Протасова Яра от вырубки и застройки. Ее возглавил член общины Роман Ратушный.

Геннадий Корбан

Инициативная группа собирала документы, доказывающие незаконность строительства и вырубки деревьев в Протасовом Яру, писала заявления в полицию и прокуратуру, представляла интересы общества в судах, организовывала акции протеста.

Застройщик со своей стороны привлекал охранные фирмы, которые противостояли местным жителям. Именно охранники первыми начали угрожать Ратушномм, по его словам, даже в присутствии полиции.

Как писал OBOZREVATEL, противники строительства жилого комплекса вблизи Протасова Яра в Киеве прибегли к циничной манипуляции с ветераном АТО.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!