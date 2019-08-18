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"Не имеете права!" Нардеп из партии Зеленского ополчилась против Богдана

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Офис президента Украины не имеет законных прав влиять на порядок распределения средств государственного бюджета местным общинам.

Об этом на своей странице в Facebook написала новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, прокомментировав письмо главы ОП Андрея Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития.

"Относительно 10,1 млрд гривен, выделенных на региональные проекты по программам Государственного фонда регионального развития и социально-экономического развития регионов. 10 июля, накануне внеочередных выборов, правительство выделило средства местным общинам на различные проекты", – написала она.

"Не имеете права!" Нардеп из партии Зеленского ополчилась против Богдана

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Василевская-Смаглюк отметила, что средства были выделены на фонтаны, стадионы, реконструкция площадей и майданов, утепление школ, ремонт крыш в больницах и детсадах и прочую инфраструктуру.

"Конечно, это были пиарные деньги, которые должны были добавить голосов политическому проекту премьера Гройсмана. Ведь в течение года на ГФРР выделялись копейки. А здесь перед выборами 7,6 млрд. Местные общины бросились реализовывать эту манну небесную. Договариваться с подрядчиками. Перебило эту "малину" письмо из Офиса Президента. Мол, не все те проекты нужны. Поэтому не торопитесь", – добавила она.

Нардеп частично согласилась с таким выводом, отметив, что в Ивановке 7 млн грн были выделены на стадион, тогда как больница там нуждается в аппарате КТ. В связи с этим больные вынуждены ездить на обследование в Киев.

"В Иванковском районе также есть потребность в полном аудите земель, который тоже должен проводиться за какие-то деньги. Но это никому не интересно, особенно в Кабмине. Там как раз тысячи гектаров обрабатываются бесплатно людьми, приближенными к нынешнему руководству Правительством. Почему же так форсируется вопрос быстрого выделения средств? Не потому ли, что кроме пиара, была еще хорошо отлаженная система откатов на реализации проектов местного значения? С каждой сотни бюджетных гривен, как минимум, 20% – откат", – подчеркнула она.

Тем не менее нардеп пояснила, что часть денег действительно была направлена на нужные вещи: утепление школ, садов и больниц к зиме, реконструкция крыш и тому подобное.

"Также странным кажется письмо из Офиса президента, который по закону не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам. Чтобы было честно, надеюсь, новый Кабмин не будет останавливать социально важные проекты, без которых, например, нельзя входить в зиму. А другие - стадионы, площади и лавочки - тщательно проверит", – резюмировала она.

"Не имеете права!" Нардеп из партии Зеленского ополчилась против Богдана
"Не имеете права!" Нардеп из партии Зеленского ополчилась против Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
бюджет Партия Слуга народа
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