"Не имеете права!" Нардеп из партии Зеленского ополчилась против Богдана

Офис президента Украины не имеет законных прав влиять на порядок распределения средств государственного бюджета местным общинам.

Об этом на своей странице в Facebook написала новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, прокомментировав письмо главы ОП Андрея Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития.

"Относительно 10,1 млрд гривен, выделенных на региональные проекты по программам Государственного фонда регионального развития и социально-экономического развития регионов. 10 июля, накануне внеочередных выборов, правительство выделило средства местным общинам на различные проекты", – написала она.

Василевская-Смаглюк отметила, что средства были выделены на фонтаны, стадионы, реконструкция площадей и майданов, утепление школ, ремонт крыш в больницах и детсадах и прочую инфраструктуру.

"Конечно, это были пиарные деньги, которые должны были добавить голосов политическому проекту премьера Гройсмана. Ведь в течение года на ГФРР выделялись копейки. А здесь перед выборами 7,6 млрд. Местные общины бросились реализовывать эту манну небесную. Договариваться с подрядчиками. Перебило эту "малину" письмо из Офиса Президента. Мол, не все те проекты нужны. Поэтому не торопитесь", – добавила она.

Нардеп частично согласилась с таким выводом, отметив, что в Ивановке 7 млн грн были выделены на стадион, тогда как больница там нуждается в аппарате КТ. В связи с этим больные вынуждены ездить на обследование в Киев.

"В Иванковском районе также есть потребность в полном аудите земель, который тоже должен проводиться за какие-то деньги. Но это никому не интересно, особенно в Кабмине. Там как раз тысячи гектаров обрабатываются бесплатно людьми, приближенными к нынешнему руководству Правительством. Почему же так форсируется вопрос быстрого выделения средств? Не потому ли, что кроме пиара, была еще хорошо отлаженная система откатов на реализации проектов местного значения? С каждой сотни бюджетных гривен, как минимум, 20% – откат", – подчеркнула она.

Тем не менее нардеп пояснила, что часть денег действительно была направлена на нужные вещи: утепление школ, садов и больниц к зиме, реконструкция крыш и тому подобное.

"Также странным кажется письмо из Офиса президента, который по закону не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам. Чтобы было честно, надеюсь, новый Кабмин не будет останавливать социально важные проекты, без которых, например, нельзя входить в зиму. А другие - стадионы, площади и лавочки - тщательно проверит", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

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