"Не имеет права": Зеленского уличили в нарушении закона

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права отменять назначения, сделанные его предшественником – Петром Порошенко.

Так адвокат, глава Украинского юридического общества, член Совета адвокатов города Киева Олег Березюк прокомментировал OBOZREVATEL информацию о том, что Зеленский отменил назначение Андрея Василенко на должность члена Высшего совета правосудия.

"Новоизбранный президент не имеет права отменять назначения, которые были сделаны предыдущим президентом", - заявил он.

Владимир Зеленский 5 канал

Адвокат добавил: "Это нужно делать исключительно в судебном порядке. Если у президента есть какие-то замечания, он должен был бы обратиться в Административный суд, и если бы суд принял такое решение, его надо было бы исполнять".

В этом контексте Березюк привел пример США. "Когда назначаются судьи в США, тот президент, который приходит после того, который назначил этих судей, не имеет права снимать их с этих должностей. Таким образом добивается независимость правосудие".

По его словам, "Высший совет правосудия – это также один из элементов системы правосудия".

Отвечая на вопрос, каким может быть решение Кассационного административного суда, в который с иском на действия президента обратился Андрей Василенко, адвокат заметил: "Вероятность того, что суд признает решение президента Зеленского неправомерным, есть всегда. Но чтобы дать конкретную правовую оценку, мне как юристу надо посмотреть материалы дела".

Как писал OBOZREVATEL, на сайте администрации президента опубликованы указы Владимира Зеленского №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов от 13 мая 2019 года №217 и №218 "О назначении члена Высшего совета правосудия". Член Высшего совета правосудия Андрей Василенко подал судебный иск в Кассационный административный суд, в котором требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ Зеленского, которым 10 июня отменили его назначения в ВРП по квоте главы государства.

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