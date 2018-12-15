''Хочет уничтожить Украину'': Парубий указал на угрозу России

Украина обрела единую православную церковь спустя 100 лет после первого шага к ее созданию, а Россия за все это время не изменила намерения уничтожить и государство, и украинскую душу.

Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на Софийской площади перед верующими после Объединительного Собора, передает УНИАН.

"Великий день возле Софии Киевской тысячелетней. Божье благословение взошло на нас возле здания Киевской Софии, которая в течение тысяч лет была свидетелем и наших украинских побед, и наших украинских неудач, ведь ровно тысячу лет назад здесь состоялось первое богослужение. И тысяча лет нашей истории – это наш путь и успехов, и побед, но и неудач", – рассказал Парубий.

По его словам, 100 лет назад в Киеве начался, но не закончился собор, на котором планировалось создать украинскую поместную автокефальную церковь.

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"Ровно сто лет назад, в январе, и это очень символично, но собор не смог завершиться, потому что оккупационные российские войска вошли в Киев и не дали тогда провозгласить украинскую церковь. Сто лет назад мы не смогли получить свою церковь, мы не смогли удержать свое государство. Потому что не было тогда единства достаточного у украинской политической элиты. Потому что не было достаточного понимания того, кто является врагом, и какая опасность исходит от него", – пояснил председатель Верховной Рады.

Парубий добавил, что век прошел, чтобы украинцы смогли переосмыслить то время и сказать: "мы больше не будем проигрывать, мы больше не имеем права проигрывать перед теми, кто был до нас и кто будет после нас".

Всеукраинский православный церковный Собор 1918 года LiveJournal

"100 лет спустя мы твердо провозглашаем: Украинское государство будет и украинская церковь будет. И враг тот же, что и 100 лет тому назад – Российская империя. Тот самый имперский дух, который хочет уничтожить Украинское государство и хочет уничтожить украинскую душу", – резюмировал Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на Объединительном Соборе была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского патриархата.

Президент Петр Порошенко выступил с мощной речью. Он поздравил украинцев с созданием собственной церкви, а также сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, и разрывает все узы с империей Кремля.