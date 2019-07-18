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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Не играйте с огнем!" В МВД сделали жесткое предупреждение о выборах

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В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что на внеочередных парламентских выборах 21 июля могут возникнуть сложности с противоправной деятельностью кандидатов в народные депутаты приблизительно на 85 избирательных участках.

Подробностями поделился на брифинге в четверг, 18 июля, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, пишет "Интерфакс-Украина".

Он предупредил кандидатов в депутаты об адекватной реакции правоохранителей на нарушения. "Хочу, чтобы четко понимали, особенно, это касается тех, кто решил привлечь пока что, вероятно – к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых титушек. Реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной. Поэтому призываем, предупреждаем: не играйте с огнем", – отметил Шкиряк.

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В МВД сделали предупреждение о выборах

В МВД сделали предупреждение о выборах

"Информация есть. Мы знаем, где и кто может эти преступные схемы применять, поэтому предупреждаем. Выборы должны пройти прозрачно, честно", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области разоблачили "сетку" подкупа избирателей в пользу действующего народного депутата от "Відродження" Виталия Барвиненко.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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