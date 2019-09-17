"Не хотим поддерживать пропаганду!" Появились подробности демарша Украины в ОБСЕ

Украинская делегация выступила с демаршем, покинув совещание в ОБСЕ из-за заявлений представителей крымских СМИ, которые назвали оккупированный полуостров "российским".

Об этом заявил член Национального совета по телерадиовещанию, член украинской делегации в ОБСЕ Валентин Коваль, передает ATR. По его словам, модератор заседания отказался сразу остановить выступления пропагандистов.

"Мы видим здесь представителей СМИ, получивших лицензию от оккупационной власти, и они пытаются и здесь продвигать идеи. Мы настаивали, чтобы прекратили эти выступления здесь, но модератор, который имеет полную власть над происходящим — он решил продолжать выступления, поэтому мы решили уйти из зала, чтобы не освящать своим присутствием идеи, которые здесь пропагандируют", — сказал Коваль.

Встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве МИД Украины

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Как писал OBOZREVATEL, в Варшаве проходит ежегодная встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. На открытии встречи министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что аннексия Крыма Россией и оккупация части Донбаcса угрожает безопасности ОБСЕ.

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