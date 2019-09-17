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17 сентября • обновлено в 17:43
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"Не хотим поддерживать пропаганду!" Появились подробности демарша Украины в ОБСЕ

2.8т Читать материал на украинском

Украинская делегация выступила с демаршем, покинув совещание в ОБСЕ из-за заявлений представителей крымских СМИ, которые назвали оккупированный полуостров "российским".

Об этом заявил член Национального совета по телерадиовещанию, член украинской делегации в ОБСЕ Валентин Коваль, передает ATR. По его словам, модератор заседания отказался сразу остановить выступления пропагандистов.

"Мы видим здесь представителей СМИ, получивших лицензию от оккупационной власти, и они пытаются и здесь продвигать идеи. Мы настаивали, чтобы прекратили эти выступления здесь, но модератор, который имеет полную власть над происходящим — он решил продолжать выступления, поэтому мы решили уйти из зала, чтобы не освящать своим присутствием идеи, которые здесь пропагандируют", — сказал Коваль.

Встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве

Встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве

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Страна ЕС предупредила об угрозе захвата Крыма для ОБСЕ

Как писал OBOZREVATEL, в Варшаве проходит ежегодная встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. На открытии встречи министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что аннексия Крыма Россией и оккупация части Донбаcса угрожает безопасности ОБСЕ.

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
ОБСЕ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бггг...бу-га-га!!! Какая, мля, трагедия! Какой жестокий удар! Свинопасы обиделись.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Как-то плевать на упоротых, а до кого надо информация дошла
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
как в анекдоте - Девочки вовочкиного класса договорились, если Вовочка. что-нибудь плохое скажет они встают и уходят". Урок географии. Учитель: Кто вспомнит какие новые здания строят в нашем городе. Дети: Дома, Школы, Больницы. Вовочка: Бордель. Девочки встают уходят. Вовочка -Куда вы, шлюхи, там только фундамент заложили!!.
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