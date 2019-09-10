"Не хочется никого выгонять": Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА Коваля

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября представил нового главу Ривненской облгосадминистрации Виталия Коваля.

Презентация состоялась во время визита президента в Острожскую академию, на Ривненщине. Коваль был назначен указом от 9 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я откровенно говорю каждому главе областной администрации: если мы будем слышать сигналы от граждан – будем реагировать. Это не должность – это возможность показать, кто вы есть, и возможность что-то сделать для Украины. Как должность дается, так она и отнимается. Сегодня мы вам ее даем", – сказал Зеленский.

Зеленский представил главу Ривненской ОГА Коваля

Также президент обратил внимание на плохую связь и интернет на территории области и попросил нового главу ОГА начать свою работу с устранения этой проблемы.

"Здесь настроение такое – не хочется никого выгонять. Настроение улучшилось, когда я сюда доехал. Когда мы ехали к вам из аэропорта, не было связи, а об интернете я совсем молчу", – рассказал он.

Среди проблем региона Зеленский также назвал миграцию молодежи, вывоз леса и незаконную добычу янтаря и тоже попросил устранить эти недостатки.

"Хочу сказать, что я очень много знаю теневых и незаконных АЗС, работающих в Ривненской области. Хочу им сигнал передать: прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем очень тщательно за этим следить", – подытожил президент.

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА Виталия Коваля Скриншот

Коваль был назначен указом от 9 сентября 24 канал/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появлялась информация о том, что главой Ривненской ОГА могут назначить Коваля, который является прямой креатурой одиозных местных элит. Источники издания рассказали, что новоназначенца лоббирует глава Ривненского областного совета Александр Данильчук. Они вместе занимались греко-римской борьбой, также Коваль является главой местной спортивной федерации.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!