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10 сентября • обновлено в 22:28
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"Не хочется никого выгонять": Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА Коваля

2.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября представил нового главу Ривненской облгосадминистрации Виталия Коваля.

Презентация состоялась во время визита президента в Острожскую академию, на Ривненщине. Коваль был назначен указом от 9 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я откровенно говорю каждому главе областной администрации: если мы будем слышать сигналы от граждан – будем реагировать. Это не должность – это возможность показать, кто вы есть, и возможность что-то сделать для Украины. Как должность дается, так она и отнимается. Сегодня мы вам ее даем", – сказал Зеленский.

Зеленский представил главу Ривненской ОГА Коваля

Зеленский представил главу Ривненской ОГА Коваля

Также президент обратил внимание на плохую связь и интернет на территории области и попросил нового главу ОГА начать свою работу с устранения этой проблемы.

"Здесь настроение такое – не хочется никого выгонять. Настроение улучшилось, когда я сюда доехал. Когда мы ехали к вам из аэропорта, не было связи, а об интернете я совсем молчу", – рассказал он.

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Среди проблем региона Зеленский также назвал миграцию молодежи, вывоз леса и незаконную добычу янтаря и тоже попросил устранить эти недостатки.

"Хочу сказать, что я очень много знаю теневых и незаконных АЗС, работающих в Ривненской области. Хочу им сигнал передать: прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем очень тщательно за этим следить", – подытожил президент.

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА Виталия Коваля

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА Виталия Коваля

Скриншот

Коваль был назначен указом от 9 сентября

Коваль был назначен указом от 9 сентября

24 канал/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появлялась информация о том, что главой Ривненской ОГА могут назначить Коваля, который является прямой креатурой одиозных местных элит. Источники издания рассказали, что новоназначенца лоббирует глава Ривненского областного совета Александр Данильчук. Они вместе занимались греко-римской борьбой, также Коваль является главой местной спортивной федерации.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Ривне
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