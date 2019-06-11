"Не губернатор Малороссии": Ярош неожиданно заступился за Зеленского

Внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош заявил, что поддерживает акцию "Нет капитуляции", которую украинцы провели под стенами Администрации президента Владимира Зеленского, но не понял в ней одного нюанса.

Он считает излишним размещение на Банковой таблички с надписью "губернатор Малороссии", ведь на самом деле новый глава государства вряд ли является таковым. Свою позицию экс-лидер "Правого сектора" изложил на личной странице в Facebook.

"Всеукраинскую акцию "Нет капитуляции" оцениваю вполне позитивно. Еще раз убедился, что для активной части нашего народа государство является абсолютной ценностью, следовательно врагу нас не одолеть и победа будет за нами. Но обеспокоил один момент с табличкой "губернатор Малороссии". На мой взгляд, совсем не нужно загонять Владимира Зеленского в антиукраинской лагерь и таким образом помогать медведчукам, вилкулам, а следовательно, Путину", – считает Ярош.

Дмитрий Ярош InfoFakt

"Мы же все видим, что у Владимира есть желание что-то менять, но он не знает, что и как. А вокруг него какая-то шантрапа без роду и племени – подсказать что-то хорошее некому. Вот и выходят дебильные заявления и неразумные назначения", – добавил он.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что у украинцев еще есть шанс повлиять на политику Зеленского. Ведь народ умеет поднимать восстания и всегда сможет реализовать это свое право. Однако он посоветовал испробовать другой путь.

"Это самый легкий, хотя и кровавый путь. А вот сделать из президента Зеленского патриота Украины и государственного деятеля, которым можно гордиться, – это намного труднее, но еще возможно. Воспользуемся этим шансом, потому что идет война. Слава Украине!" – резюмировал Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярош выразил мнение, что если новый президент Владимир Зеленский предаст Украину, то может потерять не только должность, но и жизнь.

Также он сказал, что студия "95 квартал" и Владимир Зеленский как один из ее руководителей несут определенную ответственность за оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией. Ведь они годами высмеивали и унижали украинцев в своих выступлениях.

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