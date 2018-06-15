"Не говори гоп, пока ..." В Раде набросились на "Нафтогаз" за миллионные премии

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" не имели права выплачивать себе миллионные премии от несуществующей пока победы в Стокгольмском арбитраже.

"Уже вернулись (к судебной эпопеи, - Ред.), судя по решению. И вот здесь возникает вопрос "говорить гоп, пока не перепрыгнешь" - это плохая примета, а объявлять победу, выиграв только первую инстанцию, это с юридической точки зрения, мягко говоря, некорректно по отношению к клиенту. В данном случае клиентами является украинское государство, это я грубо говорю", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Народный избранник также не понимает того, факта, что члены правления НАК уже выплатили себе миллионные премии в виде вознаграждения за победу в Стокгольмском арбитраже.

"Вот у меня возникает вопрос, какого черта деньги от несуществующей победы, в данном случае, это деньги украинских налогоплательщиков, кто выплатил себе в качестве бонусов. А теперь мы узнаем, что дело приостановлено в апелляции, и еще не известно чем закончится в финале . Премии за "победу" уже выплачены, а деньги от этой "победы" никто еще не получил, и более того, не факт, что получит", - говорит нардеп.

Емец недоволен последними действиями НАК "Нафтогаз Украины", и намекает на возможном пересмотре статуса компании.

"Кроме этих пока беспочвенных выплат премий, они еще умудрились объявить себя частной компанией, которая должна получать прибыль наравне с другими частными компаниями, и поэтому украинские граждане должны им переплачивать за использование сетей. Мягко говоря возникает вопрос, не следует ли вообще пересмотреть статус НАК", - заявил он.

На вопрос журналиста, что именно имеется в виду, народный депутат объяснил: "В данный момент это на стадии идеи, но с началом сессионной недели, я думаю, что мы будем это обсуждать, возможно будет идти речь и о национализации".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман направил официальное письмо в адрес независимой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", чтобы они пересмотрели свое решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий.