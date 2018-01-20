Не готовы нести ответственность: у Путина нагло открестились от Донбасса

Кремль не готов нести ответственность за происходящее на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Безусловно нет. Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо это противоречит самому духу и букве Минских договоренностей. Россия не является стороной и участницей этого конфликта. Об этом говорится в Минских договоренностях и под Минскими договоренностями стоит подпись президента Украины Порошенко", - заявил он.

Песков также подчеркнул, что Кремль категорически не согласен с признанием России оккупантом Донбасса.

"Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа, под которым стоит подпись президента Порошенко. Мы сожалеем в этой связи. Безусловно Россия будет сохранять свою приверженность букве и духу Минских договоренностей вместе с другими гарантами – Францией и Германией", - сказал пресс-секретарь Путина.

Он назвал реинтеграцию Донбасса законом, который "отдаляет от исконной цели" - урегулирования конфликта в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", после принятия закона о реинтеграции Донбасса Путин созвал экстренное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. В администрации главы РФ рассказали, что меры Киева могут "негативным образом" повлиять на перспективы урегулирования конфликта в Украине