Не голосовали за банковский закон: Тимошенко и Медведчука пообещали наказать

Парламентские фракции партий "Батьківщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука объединяет то, что они не проголосовали за банковский закон 30 марта.

На это обратили внимание в "Центре противодействия коррупции". Там напомнили, что этот закон делает невозможным возвращение "ПриватБанка" его прежним владельцам.

Кроме того, в учреждении начали собирать средства наказания для тех, кто не проголосует за этот законопроект во втором чтении – https://bit.ly/2URbet4.

"На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook, чьи интересы на самом деле обслуживают их избранники. И это точно не понравится ни сторонникам Тимошенко, ни ОПЗЖ. Пока это наказание авансом – без фамилий. Фамилиями оно пополнится уже после окончательного голосования в зале. Поэтому в депутатов в него на самом деле есть еще шанс не допустить ошибки. Нажмем на них здесь", – отметили в ГПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство приняло законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого также зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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