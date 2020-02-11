"Не глупее молодых": Зеленский объяснил, почему Украине нужны кадры 40+

Президент Владимир Зеленский в видеоролике, в котором показал свой день, заявил, что Украине нужны не только молодые специалисты, но и те, которым 40+.

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства отметил, что люди, которым 40+ гораздо мудрее молодых, поэтому их необходимо привлекать к развитию Украины.

Владимир Зеленский Скрин с видео

"Люди 40+ много знают, они не глупее молодых, даже мудрее. И очень много действительно образованных и, как говорит мой отец:" Он может в интернете не уметь щелкать, однако он имеет опыт 40 лет, он знает, где и какая труба лежит ". Поэтому такие люди должны быть в нашем обществе. И их надо привлекать", – сказал президент.

Зеленский отметил, что вместе с тем, между старшим и младшим поколениями нужно найти баланс и общественный договор.

"Нужно найти между молодыми и старшими баланс и общественный договор – молодые должны учиться, а люди старше должны понять, что без этой энергии и ментальности (а они уже новая ментальность) мы не изменим страну", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал видео, в котором рассказал о новой государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Традиционно ролик был снят в черно-белой цветовой гамме под бодрую музыку.

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