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11 февраля • обновлено в 12:26
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"Не глупее молодых": Зеленский объяснил, почему Украине нужны кадры 40+

1.8т
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Президент Владимир Зеленский в видеоролике, в котором показал свой день, заявил, что Украине нужны не только молодые специалисты, но и те, которым 40+.

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства отметил, что люди, которым 40+ гораздо мудрее молодых, поэтому их необходимо привлекать к развитию Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин с видео

"Люди 40+ много знают, они не глупее молодых, даже мудрее. И очень много действительно образованных и, как говорит мой отец:" Он может в интернете не уметь щелкать, однако он имеет опыт 40 лет, он знает, где и какая труба лежит ". Поэтому такие люди должны быть в нашем обществе. И их надо привлекать", – сказал президент.

Зеленский отметил, что вместе с тем, между старшим и младшим поколениями нужно найти баланс и общественный договор.

"Нужно найти между молодыми и старшими баланс и общественный договор – молодые должны учиться, а люди старше должны понять, что без этой энергии и ментальности (а они уже новая ментальность) мы не изменим страну", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал видео, в котором рассказал о новой государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Традиционно ролик был снят в черно-белой цветовой гамме под бодрую музыку.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
так ведь те кому 40+ и срут тебе на голову в комментах, потому что мудрее, как ты сам сказал, и понимают, что ты так и остался 100% клоуном, но и те, кому до 40+ уже прозревают и скоро тоже присоединятся 40-ковникам+
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Ferat Bey
Ferat Bey
Рано или поздно Зе poherit Украину окончательно и безповоротно потому что Зе -- это клоун - либертарианец, а не государственник. Зе, даже как еврей, -- он очень слабенький еврей, осовеченный и обрусевший КВНщик. У Зеленского НЕТ открытого и даже скрытого антагонизма к "русскому миру" (который должен быть у настоящего злого еврея), потому что ЗЕлик ментально, вместе со своими родителями, вышел из КВН, "Москва слезам не верит", "17 мгновений весны", "С лёгким паром"... Poherit Зелик Украину, 100% poherit. Хотя, кто в этом виноват? Для 73% "русскоязычных украинцев" сериал "95 квартал" ближе и родней своей собственной нации и украинского языка. А с точки зрения России -- это хорошо, и с точки зрения либерального запада -- это тоже в общем-то неплохо, каких-то нарушений прав человека не будет если Украина окончательно сгинет как национальное государство. Всё СПРАВЕДЛИВО.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Даже пусть не антагонизм. Антагонизм к "русскому миру" -- это слишком большое требование к любому еврею, потому что вечная победа над Гитлеровской Германией и вечный Холокост не дадут еврею относится с антагонизмом к "русскому миру". Но глубокое ПРЕЗРЕНИЕ к "русскому миру" у НАСТОЯЩЕГО злого еврея должно быть. А у Зеленского нет презрения к "русскому миру", он из КВН и в КВНе останется навсегда.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Рано или поздно Зе poherit Украину окончательно и безповоротно потому что Зе -- это клоун - либертарианец, а не государственник. Зе, даже как еврей, -- он очень слабенький еврей, осовеченный и обрусевший КВНщик. У Зеленского НЕТ открытого и даже скрытого антагонизма к "русскому миру" (который должен быть у настоящего злого еврея), потому что ЗЕлик ментально, вместе со своими родителями, вышел из КВН, "Москва слезам не верит", "17 мгновений весны", "С лёгким паром"... Poherit Зелик Украину, 100% poherit. Хотя, кто в этом виноват? Для 73% "русскоязычных украинцев" сериал "95 квартал" ближе и родней своей собственной нации и своего украинского языка. А с точки зрения России -- это хорошо, и с точки зрения либерального запада -- это тоже в общем-то неплохо, каких-то нарушений прав человека не будет если Украина окончательно сгинет как национальное государство. Всё СПРАВЕДЛИВО.
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Ответить
0
0

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