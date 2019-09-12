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12 сентября • обновлено в 16:23
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Не дожидаясь закона: в СБУ начали реформу ведомства

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СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить её к стандартам лучших спецслужб мира.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook. По ее словам, в ведомстве проводят функциональный аудит структурных подразделений для определения эффективности их работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины", СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить нас к стандартам лучших спецслужб мира", — написала Гитлянская.

Спикер СБУ Елена Гитлянская

Спикер СБУ Елена Гитлянская

ukrinform.ru

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Целью проверки является также оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

"Продолжается плодотворное сотрудничество с Советом национальной безопасности и обороны Украины, депутатским корпусом по разработке изменений в действующем законодательстве в сфере безопасности", – отметила спикер.

Гитлянская добавила, что действенная реформа СБУ невозможна без обеспечения условий для ее эффективного проведения.

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"В частности, до СБУ недавно прошло реформирование Нацполиции, создание новых антикоррупционных органов. Эти процессы сопровождались высоким уровнем финансирования этих структур. СБУ здесь не является исключением", – написала пресс-секретарь.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки и Службе безопасности Украины. Так, Владислав Бухарев уволен с должности главы СВР и назначен первым заместителем главы СБУ.

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Служба безопасности Украины
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