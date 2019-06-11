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"Не допустите в Раду!" В партии Зеленского заметили скандального прокурора

1.1тЧитать материал на украинском

Активистка Нонна Кац призвала команду президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" не допустить скандального прокурора Владислава Куценко к выборам в Верховную Раду.

Кац опубликовала в Facebook агитационную картинку, судя по которой Куценко собрался на выборы именно от "Слуги народа".

Она напомнила, что прокурор был публичным обвинителем в деле Геннадия Корбана. Кроме того, он – фигурант шести уголовных производств о расхищении сотен гектаров земли в Запорожской области.

Владислав Куценко

Владислав Куценко

Facebook Нонны Кац

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"Страна должна знать в лицо своих "героев"! Все помнят? Да, да. Это прокурор в розовом пальто, он же Владислав Куценко, он же публичный обвинитель в деле Геннадия Корбана, он же фигурант шести уголовных дел о расхищении сотен гектаров земли в Запорожской области? Я призываю команду Зе и партию "Слуга народа" не допустить этого человека к выборам!" – написала Кац.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду от "Слуги народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко. Он курировал разгон Евромайдана, а также был членом партии экс-регионалов "Відродження".

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Теги
Верховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Какие Герои у вас нацистов животных?! Похвастайте твари кто сколько детей убил на Донбассе.
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