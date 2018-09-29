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''Не допустим Грозный'': Порошенко выступил с мощной речью о Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко исключает сценарий силового освобождения Донбасса.

Такое заявление он сделал во время выступления на открытии Х Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны. Путинский сценарий, который его радует, нам не нужен, и мы этого не допустим - сценарий, когда Кремль уничтожал мирное население "ковровым" бомбардированием. И мы здесь тоже хотим сказать, что Украина – не Россия. Мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь", - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что ценит жизнь каждого украинца. Граждане страны не станут приносить это "в жертву имперским амбициям", как в России. Порошенко пояснил, что силовое освобождение Донбасса грозит войной по всему периметру границы. Оккупированные территории украинский лидер также отказался изолировать колючей проволокой.

''Не допустим Грозный'': Порошенко выступил с мощной речью о Донбассе

"Вместе с тем я как президент и верховный главнокомандующий точно разделяю мнение более 60% граждан Украины, которые высказываются исключительно за политико-дипломатическое урегулирование. Это квинтэссенция моей стратегии борьбы за мир и деоккупацию", - заявил Порошенко.

Он пояснил, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации является квинтэссенцией его стратегии борьбы за мир и деоккупацию, хоть и требует времени.

''Не допустим Грозный'': Порошенко выступил с мощной речью о Донбассе

"Да, она не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки. Политико-дипломатическая стратегия – залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - добавил Порошенко.

''Не допустим Грозный'': Порошенко выступил с мощной речью о Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, также Порошенко жестко высказался по поводу бизнеса в России, ответив оппонентам.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ого, сколько набежало смелых ватоправославных троллей. Мир вам - немощные, и удачного срача.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
С такими речами, второй срок, будет сложно получить. Еще 4 года позиционной войны - это уже слишком. Потери были есть и будут и военных и мирных. Все это понимают. Чтобы это все закончить, надо очистить территорию от ватников. Все это понимают, тоже. НО, при этом понимают, что чью-то бизнес-империю там придется прикрыть .
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
У шароварников кишка тонка для силового сценария. Чтобы штурмовать города, нужно уметь воевать. Бандеровцы - не солдаты, а каратели. Они могут только устраивать блокады и обстреливать города из артиллерии.
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