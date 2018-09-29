''Не допустим Грозный'': Порошенко выступил с мощной речью о Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко исключает сценарий силового освобождения Донбасса.

Такое заявление он сделал во время выступления на открытии Х Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны. Путинский сценарий, который его радует, нам не нужен, и мы этого не допустим - сценарий, когда Кремль уничтожал мирное население "ковровым" бомбардированием. И мы здесь тоже хотим сказать, что Украина – не Россия. Мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что ценит жизнь каждого украинца. Граждане страны не станут приносить это "в жертву имперским амбициям", как в России. Порошенко пояснил, что силовое освобождение Донбасса грозит войной по всему периметру границы. Оккупированные территории украинский лидер также отказался изолировать колючей проволокой.

"Вместе с тем я как президент и верховный главнокомандующий точно разделяю мнение более 60% граждан Украины, которые высказываются исключительно за политико-дипломатическое урегулирование. Это квинтэссенция моей стратегии борьбы за мир и деоккупацию", - заявил Порошенко.

Он пояснил, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации является квинтэссенцией его стратегии борьбы за мир и деоккупацию, хоть и требует времени.

"Да, она не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки. Политико-дипломатическая стратегия – залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Порошенко жестко высказался по поводу бизнеса в России, ответив оппонентам.