В "Слуге народа" признались, кого хотят видеть в оппозиции

Партия "Слуга народа", получившая большинство мест в Верховной Раде IX созыва, хотела бы видеть в парламенте "проукраинскую оппозицию".

Об этом сказал кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин в эфире ObozTV. По его словам, "Слуга народа" собирается претендовать на подавляющее большинство парламентских комитетов.

На вопрос, какие из них могут быть отданы оппозиции, политик ответил: "Тут вопрос в том, кого мы считаем оппозицией. Кто реально будет этой оппозицией? У нас есть мысль, что желательно иметь оппозицию проукраинскую".

"Я не вижу причины, почему мы с проукраинскими силами не можем сотрудничать по тем или иным вопросам. Поскольку это будут вопросы, которые касаются Украины. Думаю, у них не должно быть преград, чтобы их поддерживать", – добавил Безгин.

Он уточнил, что "не-проукраинская" партия среди прошедших в Раду только одна – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Думаю, наша позиция в том, чтобы уберечь себя от влияния этих антиукраинских сил в парламенте. Максимально", – отметил будущий нардеп.

В президентской партии хотят "уберечь себя от влияния антиукраинских сил в парламенте" Google/Maps

OBOZREVATEL напоминает, что президентская партия "Слуга народа" получает большинство мест в Верховной Раде нового созыва – 254 из 424. Таким образом, она может самостоятельно создать коалицию.

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