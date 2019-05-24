"Не дали и не дадут": Вакарчук рассказал, кто финансирует "Голос"

Новую политическую силу "Голос" финансирует в основном средний бизнес и немного — большой.

Об этом лидер политсилы Святослав Вакарчук рассказал "Громадському". При этом он подчеркнул, что олигархи не имеют к нему отношения.

"Нас финансирует в основном средний бизнес и немного — большой, но который точно не имеет никакого отношения к олигархам. Это люди, которые заработали честно, публично свои деньги. Даже я сам немного финансирую", — сказал он.

Святослав Вакарчук Радио Свобода

Олигархи, по словам певца, "не дали и не дадут" ни копейки на партию, даже если захотят. При этом прямых предложений от олигархов, признается Вакарчук, не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер группы "Океан Эльзы" представил свою политическую силу "Голос". Вакарчук заявил, что его партия идет в политику всерьез и надолго.

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