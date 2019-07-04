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"Не дает работать!" Коломойский огрызнулся на Климкина из-за Зеленского

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что министр иностранных дел Павел Климкин справедливо подал в отставку, поскольку он ничего не делает и только мешает работать президенту Владимиру Зеленскому.

Своим мнением поделился он в интервью НВ, признавшись, что глава государства уже нашел человека на место главы МИД.

"Сегодня пришел новый президент. Скажите, ему дают работать? Климкин ему дает работать?" высказался Коломойский.

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Коломойский и Климкин

Коломойский и Климкин

"Скажите, чем занимается сейчас министр иностранных дел? Да, он честно дважды подал в отставку. Нынешний парламент ее дважды не принял. У нас парализована система внешних отношений. А Климкин пошел бы в отпуск лучше, чтобы не навредить. Потому что не навреди — это тоже хорошо. И назначил бы исполняющим обязанности, взял бы сначала к себе в замы, а потом исполняющим обязанности того, кого хочет новый президент", – взорвался олиграх.

По его словам, следующим главой МИД может стать Вадим Пристайко, как сообщала ранее пресс-служба Зеленского, или Елена Зеркаль.

"Пусть их назначат, и пусть они ведут хоть как-то внешнюю политику", – резюмировал Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

  • Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

  • Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

  • Министр также заявил, что имел все полномочия действовать без разрешения президента.

  • В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

  • В результате конфликта Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании для Климкина.

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Персоны
Игорь КоломойскийПавел КлимкинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Алхименков Геннадий
Алхименков Геннадий
Плохому танцору всегда что-то мешает.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Пробачте,ніколи такого не говорив,бо не вірив у сіоністський заговір-але вже ж прийдеться сказати: гори воно все синім полум'ям,але Еврей Єврея підтримає завжди. А може пішли б вони куди подалі-гниди.
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