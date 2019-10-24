"Не дадим забрать ГТС у Украины!" Тимошенко выступила за раздел "Нафтогаза"

В партии "Батькивщина" сообщили, что выступают за раздел "Нафтогаза" и подчеркнули необходимость оставить 100% ГТС в собственности и в управлении государства.

Об этом рассказала лидер политсилы Юлия Тимошенко на экспертном заседании по обсуждению проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа, №2239-1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что "Батькивщина" уже подготовила соответствующие поправки в законопроекту, чтобы не допустить коррупционных сделок с отечественной ГТС.

Юлия Тимошенко

"Любые манипуляции вокруг нашей стратегической собственности – передача в концессию, в аренду или в управление третьими лицами – недопустимы. Мы не дадим нашу ГТС забрать у Украины, лишить страну сверхмощной энергетической системы на европейском континенте", – отметила Тимошенко.

При этом политик отметила необходимость разделить "Нафтогаз": Украине не нужен такой монополист-посредник и этот шаг уже согласован с ЕС.

"У нас есть обязательства перед европейскими партнерами – разделить добычу, транспортировку и хранение природного газа. Нельзя допустить перекрестного субсидирования, смешение балансов. Следствием перекрестного субсидирования и нечестного обращения с финансами является то, что деньги, которые зарабатывает ГТС, получает "Нафтогаз". И не перечисляет их "Укртрансгазу", сознательно доводя его до искусственного банкротства", – сказала она.

Так, Тимошенко предложила отделить государственное предприятие "Укртрансгаз" с "Нафтогаза", и "ГТС со всеми хранилищами эксплуатировать как государственное предприятие и не будет никаких проблем с перекрестным субсидированием".

По ее словам, необходимо также отделить от "Нафтогаза" и "Укргаздобычи", чтобы те, кто добывает газ, получал деньги от потребителей без коррупционных посредников.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юлия Тимошенко заявила, что любые попытки использовать процедуру анбандлинга "Нафтогаза" для передачи нашей газотранспортной системы в частные руки является преступлениями против Украины, и они должны быть остановлены.

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