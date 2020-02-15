"Не читал Сунь-цзы!" Зеленского в Мюнхене подловили на искажении известной цитаты

Экономист Владимир Компаниец заявил, что президент Владимир Зеленский неправильно понял цитату Сунь-цзы о тактике и стратегии победы, о чем говорил на конференции в Мюнхене.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Экономист напомнил, что цитата, которую приписывают китайскому мыслителю звучит так: "Стратегия без тактики – это медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением".

Вместе с тем, Зеленский в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур на конференции в Мюнхене отметил, что думает тактически в интересах Украины.

"У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины", – сказал Зеленский.

"Сразу видно, что Зеленский не читал Сунь-цзы!", – написал Компаниец.

Напомним, Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне в Донбассе, выборы и президентства. OBOZREVATEL вел прямую трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео закулисной подготовки Зеленского перед выступлением в Мюнхене.

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