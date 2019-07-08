Не чипирование и не от комаров: журналисты раскрыли "секрет" браслетов Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского заметили браслеты, посвященные плененным Россией украинским морякам.

Соответствующие фото были сделаны во время визита главы страны в Луганскую область 7 июля, пишет "Страна".

На желтых браслетах есть надписи "Слава Героям", а также имена и фамилии удерживаемых в РФ моряков.

president.gov.ua

При этом, как указали журналисты, пользователи сети не знали, что означает этот аксессуар. Они шутили, что браслетами глава Офиса президента Андрей Богдан "чипировал" Зеленского, чтобы видеть передвижения, и предполагали, что это специальные браслеты против комаров.

Отмечается, что одним из тех, кто придумал подобные браслеты-напоминания, был отец одного из пленных – Василия Сороки.

Впоследствии появилась целая серия таких браслетов с разными фамилиями и именами украинских моряков, неизменным остаются только флаг ВМС и подпись "Слава Героям".

Коллаж "Страны"

president.gov.ua

Подобный браслет был замечен также и у Святослава Вакарчука, лидера партии "Голос".

Кроме того, украинские делегаты выступали против России в ПАСЕ с этими же желтыми браслетами на руках.

Браслет-напоминание о моряках Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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