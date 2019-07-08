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Не чипирование и не от комаров: журналисты раскрыли "секрет" браслетов Зеленского

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У президента Украины Владимира Зеленского заметили браслеты, посвященные плененным Россией украинским морякам.

Соответствующие фото были сделаны во время визита главы страны в Луганскую область 7 июля, пишет "Страна".

На желтых браслетах есть надписи "Слава Героям", а также имена и фамилии удерживаемых в РФ моряков.

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Не чипирование и не от комаров: журналисты раскрыли "секрет" браслетов Зеленского

president.gov.ua

При этом, как указали журналисты, пользователи сети не знали, что означает этот аксессуар. Они шутили, что браслетами глава Офиса президента Андрей Богдан "чипировал" Зеленского, чтобы видеть передвижения, и предполагали, что это специальные браслеты против комаров.

Отмечается, что одним из тех, кто придумал подобные браслеты-напоминания, был отец одного из пленных – Василия Сороки.

Впоследствии появилась целая серия таких браслетов с разными фамилиями и именами украинских моряков, неизменным остаются только флаг ВМС и подпись "Слава Героям".

Не чипирование и не от комаров: журналисты раскрыли "секрет" браслетов Зеленского

Коллаж "Страны"

Не чипирование и не от комаров: журналисты раскрыли "секрет" браслетов Зеленского

president.gov.ua

Подобный браслет был замечен также и у Святослава Вакарчука, лидера партии "Голос".

Кроме того, украинские делегаты выступали против России в ПАСЕ с этими же желтыми браслетами на руках.

Браслет-напоминание о моряках

Браслет-напоминание о моряках

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

  • Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
пленные морякиморякифотографииполитика
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