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6 мая • обновлено в 00:32
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Не быть заложниками: Украина предложила создать новый союз стран

2.8т
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Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления COVID-19.

Об этом рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба Владимира Зеленского.

Он считает, что пандемия, подобная нынешней, может заставить весь мир в кратчайшие сроки закрыть границы, а открыть их быстро не удастся. Поэтому стоит ввести изменения в системе международных отношений, чтобы исключить закрытие границ, если произойдет следующая пандемия.

Жовква указал, что важно выработать новый алгоритм сотрудничества Евросоюза со странами Восточного партнерства для преодоления подобных вызовов.

"Мы, кстати, предложили инициативу о том, чтобы оперативно в условиях пандемии основать союз стран-соседей в преодолении коронавируса. Мы об этом говорили с президентами наших стран-соседей. То есть нужно что-то делать. Иначе каждый раз мы будем заложниками таких пандемий", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Delo.ua

Как писал OBOZREVATEL, безвизовый режим для Украины с Евросоюзом не будет отменен. У Зеленского отреагировали на слухи, которые появились на фоне пандемии COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Офис президента
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