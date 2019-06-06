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"Не будут крышевать бизнес": в Раде решили серьезно взяться за СБУ

1.4тЧитать материал на украинском

В Верховной Раде Украины после выборов появится новый парламентский комитет, который будет контролировать деятельность украинских спецслужб, в частности СБУ.

О нововведении рассказал в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Рябчин.

"В новой Верховной Раде будет отдельный комитет по контролю над правоохранительной деятельностью и службами безопасности… Это было требование наших международных доноров. Это обычная европейская практика – создать комитет по контролю над спецслужбами", – пояснил депутат.

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По его словам, новый комитет будет делать для СБУ "определенные ограничения по передовым стандартам".

"Не должна Служба безопасности заниматься тем, чем они занимаются – крышеванием бизнеса… То, что сейчас творится – абсолютно недопустимо. На меня сейчас выходят многие сбушники, которые рассказывают, что делают их коллеги. Это должно быть наказуемо", – отметил Рябчин.

"Не будут крышевать бизнес": в Раде решили серьезно взяться за СБУ

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, закон "О национальной безопасности Украины", принятый Верховной Радой 21 июня 2018 года, предусматривает создание парламентского комитета, который будет заниматься надзором за деятельностью специальных правоохранительных, разведывательных органов и органов с правоохранительными функциями.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Алексей Рябчин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныСБУ
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