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"Не будем стоять в стороне": кум Путина Медведчук пообещал помочь Зеленскому

5.3т Читать материал на украинском

Кум президента России и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что будет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах, где у них общее видение.

"Неужели вы думаете, что в вопросах мира мы будем стоять в стороне", – сказал Медведчук во время брифинга по итогам выборов в Верховную Раду.

В то же время Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа – за жизнь" не собирается входить в коалицию с партией "Слуга народа".

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Медведчук

Медведчук

РИА.Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, во время брифинга в штабе "Слуге народа" глава государства сообщил, что сконцентрируется на:

  • прекращении войны на Донбассе,

  • возвращении пленных,

  • борьбе с коррупцией.

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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Нах такі помічники.
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Колобов Макс
Колобов Макс
Там нужно разобраться кто кому помогать ещё будет.
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