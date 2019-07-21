"Не будем стоять в стороне": кум Путина Медведчук пообещал помочь Зеленскому

Кум президента России и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что будет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах, где у них общее видение.

"Неужели вы думаете, что в вопросах мира мы будем стоять в стороне", – сказал Медведчук во время брифинга по итогам выборов в Верховную Раду.

В то же время Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа – за жизнь" не собирается входить в коалицию с партией "Слуга народа".

Медведчук РИА.Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, во время брифинга в штабе "Слуге народа" глава государства сообщил, что сконцентрируется на:

прекращении войны на Донбассе,

возвращении пленных,

борьбе с коррупцией.

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