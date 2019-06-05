"Не будем о них!" Зеленский увильнул от ответа об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский не назвал фамилии олигархов, с которыми вел переговоры в последнее время.

Он увильнул от ответа на вопрос корреспондента "Радио Свобода" о прошедших встречах, кроме известной уже – с олигархом Виктором Пинчуком (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Встречался с Пинчуком, встречался... Их не так много. Кто еще приезжал к нам. Некоторые политики приезжали - они олигархи, но не будем о них", - сказал он.

Также президент подчеркнул, что по очереди встречается со всеми представителями крупного бизнеса.

Владимир Зеленский скриншот видео

"С крупным бизнесом мы собираемся встретиться. Это будет в июне. Будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план - мы предлагаем бизнеса инвестировать именно в Донбасс, в инфраструктуру Донбасса. Мы понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и кто этим должен заниматься", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты узнали, что Пинчук тайно приезжал в администрацию к Зеленскому. Позже в АП подтвердили переговоры с олигархом.

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