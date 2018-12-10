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''Не братья они, а монстры в*тные!'' Украинский певец резко высказался о россиянах

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Одна из главных проблем в Украине — это российская агрессия. На нашу страну напали чужие люди, которые называют себя братьями и убивают украинцев.

Об этом сказал народный артист Украины Виталий Билоножко в эфире авторской программы главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман. При этом оккупантов он назвал "монстрами ватными" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Виталий Билоножко

Виталий Билоножко

Gordonua.com

По его словам, из-за войны на Донбассе может начаться третий Майдан, и пока военные действия не закончатся победой Украины, проблемы страны не решатся.

"Почему третий Майдан возможен? Потому что идет бессмысленная окопная война, которая никак не может закончиться. Но мы должны победить. На нас напали. К нам так называемые братья пришли и убивают нас. Не братья они, а чужие люди. Монстры ватные. Пока эта война не закончится победой Украины, вряд ли проблемы будут решены. Одни будут наживаться на войне, другие — гибнуть", — отметил Билоножко.

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"Одна из главных проблем — чтобы кремлевский царь, или князь, или клещ отцепился от Украины", — добавил он.

Билоножко убежден, что люди выйдут на третий Майдан из-за несправедливости и невыполненных обещаний. "На протестах уже не будет мальчиков-активистов. Вместо них вернутся зрелые воины, закаленные разрывами пуль и снарядов", — подчеркнул народный артист Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Дмитрий Гордон в эфире пропагандистской программы на канале "Россия 1" назвал соседнюю страну-агрессора вором, который пришел и украл часть Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Это кто?
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Мир Миру
Мир Миру
Третій Майдан зібрався робити руками воїнів АТО? Хай Бог милує. Йшов би краще на завод працювати, "щоб кремлівський цар, або князь, або кліщ відчепився" від сильної України.
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Bio Sphera
Bio Sphera
... идет бессмысленная окопная война, которая никак не может закончиться. Но мы должны победить.... - С какого перепугу?)
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