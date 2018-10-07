''Не агрессор!'' Медведчук признался в любви к России

Лидер движения "Украинский выбор", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук не считает Россию агрессором по отношению к Украине.

"Я не считаю, что Россия агрессор", - заявил он в эфире российского телеканала ТВЦ. Медведчук признался, что у него в РФ много друзей.

"Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина", - добавил Медведчук.

Он также рассказал о социсследованиях об отношении украинцев к России, не назвав при этом организации, проводившие эти исследования.

"В феврале 2018 года два социологических центра задали вопрос гражданам Украины: "Как вы относитесь к России?". Так вот, 38% относятся к России "плохо и очень плохо", а 45% - "хорошо и очень хорошо". Два дня назад мы получили социологические исследования, которые говорят, что "плохо и очень" – 32%, а "хорошо и очень" – уже 47%", - утверждает политик.

"Я среди тех 47%, которые относятся к России хорошо и очень хорошо. Поэтому термин "агрессор" для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальностью", - заявил Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук похвастался стабильным отдыхом в Крыму

Также политик рассказал о позиции Путина по "ЛДНР".