МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

''Не агрессор!'' Медведчук признался в любви к России

5.6тЧитать материал на украинском

Лидер движения "Украинский выбор", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук не считает Россию агрессором по отношению к Украине.

"Я не считаю, что Россия агрессор", - заявил он в эфире российского телеканала ТВЦ. Медведчук признался, что у него в РФ много друзей.

"Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина", - добавил Медведчук.

Новости
''Она владеет, я управляю'': Медведчук рассказал о нефтяном бизнесе жены в России

Он также рассказал о социсследованиях об отношении украинцев к России, не назвав при этом организации, проводившие эти исследования.

"В феврале 2018 года два социологических центра задали вопрос гражданам Украины: "Как вы относитесь к России?". Так вот, 38% относятся к России "плохо и очень плохо", а 45% - "хорошо и очень хорошо". Два дня назад мы получили социологические исследования, которые говорят, что "плохо и очень" – 32%, а "хорошо и очень" – уже 47%", - утверждает политик.

"Я среди тех 47%, которые относятся к России хорошо и очень хорошо. Поэтому термин "агрессор" для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальностью", - заявил Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук похвастался стабильным отдыхом в Крыму

Также политик рассказал о позиции Путина по "ЛДНР".

Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
45
Комментарии
273
98
Смешно
7
Интересно
13
Печально
223
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хата Григорій
Хата Григорій
угу. полукраины отожрали, а всё "не агрессор") "мирные фашисты" с "добрым фюрером") это... я не знаю какая вата должна быть в голове, чтобы такую чушь молоть и в неё еще верить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ефимов владимир
ефимов владимир
Адекватный политик, один из немногих у хахлов
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Дела кричат намного громче слов. Забитые до отказа рестораны в Киеве, пробки из дорогущих машин, повалбная коррупция во всех ветвях власти, Сейшелы и Мальдивы для власть имущих, орды "героев" , быкующих" не на фронте, но втылу, отжим урожая у фермеров - всё это даёт мне право утверждать, что нет никакой войны с Россией. Не ведут себя так во время войны.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги