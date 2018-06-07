Названы возможные сроки запуска Антикоррупционного суда в Украине

После принятия закона об Антикоррупционном суде на его создание уйдет значительное время.

Об этом в эфире ObozTV заявил политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"С учетом того, что надо провести конкурс, найти и обустроить помещение, создать рабочие условия для судей - думаю, на это уйдет около года. Возможно быстрее, если мобилизуются - тогда до конца года можно это все успеть. Но я думаю, что нужен минимум год", - считает он.

Мусиенко также отметил, что создание Антикоррупционного суда чрезвычайно позитивно отобразится на имидже Украины, поскольку на этом настаивают МВФ и западные страны.

"Сейчас существует недоверие к украинской судебной системе со стороны западных партнеров. Чтобы это доверие восстановить, продемонстрировать, что Украина движется в сторону утверждения верховенства права, что сюда можно приезжать и вкладывать деньги, нам надо создать этот суд и учесть рекомендации международных партнеров", - заключил эксперт.

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