Названы лидеры президентских выборов в Украине: данные опроса

Украинцы назвали кандидатов в президенты, за которых готовы голосовать на президентских выборах 31 марта. Лидерами стали шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

За Зеленского готовы отдать голоса 27% собирающихся голосовать, включая часть еще неопределившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить. Порошенко набирает 19% голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, проведенного 16-25 марта, пишет "Новое время".

Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко Главред

Третью позицию заняла лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко – 15%. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко – 11%, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко – 10%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 4%. Уровень поддержки остальных кандидатов - менее 4%.

Если сравнивать с данными аналогичного опроса, проведенного 23 февраля – 4 марта, то Зеленский увеличил отрыв от Порошенко. Рейтинг шоумена вырос на 3 процентных пункта, а президента, наоборот, снизился на 1 процентный пункт. Рейтинг Тимошенко вырос на 2 процентных пункта.

Greenberg Quinlan Rosner

Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1075 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии.

Для обработки данных опроса GQR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать.

Статистическая погрешность выборки составляет: +/-4% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) – международная компания с головным офисом в Вашингтоне, занимающаяся исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Компания работала на выборах в почти 100 странах. В нашем регионе, среди прочего, она консультировала правительство Микулаша Дзуринды в Словакии, президента Грузии Михеила Саакашвили и его партию на их победных выборах 2008 и 2010 годах, а также партию Виктора Ющенко "Наша Украина" на парламентских выборах 2007 года.

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