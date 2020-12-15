Названы имена кандидатов на кресла в Кабмине

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря депутаты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят пять кандидатур на должности в Кабинете министров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Железный нардеп" народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка. Фракция соберется поздно вечером.

По его информации, представители монобольшинства проведут собеседование с бывшим исполнительным директором НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко, которого предлагают на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кандидатом на должность министра образования рассматривается Сергей Шкарлет, который сейчас исполняет обязанности главы министерства.

Также нардепы рассмотрят кандидатуру председателя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха на пост главы Минэкологии вместо Романа Абрамовского, назначенного в июне 2020 года.

Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко предлагается на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Сейчас ее занимает Игорь Петрашко.

Министра по делам ветеранов Сергея Бессараба может сменить первая украинская женщина-генерал Юлия Лапутина, которая является членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

В сообщении сказано, что Олег Немчинов сохранит свой пост министра Кабинета министров.

Кандидатуры на посты министров Telegram-канал "Железный нардеп"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram Правда Качуры подтвердил кандидатуры, которые рассмотрят на фракци. Также он уточнил, что заседание перенесли с 18:30 на "поздний вечер".

Заседание фракции перенесли Telegram Правда Качуры

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция партии "Слуга народа" на заседании вечером 15 декабря рассмотрит ряд кадровых вопросов, на мероприятии ожидают президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада Украины в первую очередь может назначить министров образования и энергетики. Такое заявление сделал глава партии Александр Корниенко.