Названы имена кандидатов на кресла в Кабмине

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря депутаты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят пять кандидатур на должности в Кабинете министров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Железный нардеп" народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка. Фракция соберется поздно вечером.

По его информации, представители монобольшинства проведут собеседование с бывшим исполнительным директором НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко, которого предлагают на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кандидатом на должность министра образования рассматривается Сергей Шкарлет, который сейчас исполняет обязанности главы министерства.

Также нардепы рассмотрят кандидатуру председателя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха на пост главы Минэкологии вместо Романа Абрамовского, назначенного в июне 2020 года.

Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко предлагается на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Сейчас ее занимает Игорь Петрашко.

Министра по делам ветеранов Сергея Бессараба может сменить первая украинская женщина-генерал Юлия Лапутина, которая является членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины

В сообщении сказано, что Олег Немчинов сохранит свой пост министра Кабинета министров.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram Правда Качуры подтвердил кандидатуры, которые рассмотрят на фракци. Также он уточнил, что заседание перенесли с 18:30 на "поздний вечер".

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция партии "Слуга народа" на заседании вечером 15 декабря рассмотрит ряд кадровых вопросов, на мероприятии ожидают президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада Украины в первую очередь может назначить министров образования и энергетики. Такое заявление сделал глава партии Александр Корниенко.