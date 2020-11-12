Названы города Украины, где пройдет второй тур выборов мэра: список и даты
В Украине в ряде городов пройдет второй тур выборов мэра. Голосование состоится 15, 22 и 29 ноября.
Как сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-служба Центральной избирательной комиссии, второй тур глав города пройдет также в Ужгороде и Полтаве.
15 ноября второй тур пройдет в таких городах:
Сумы
Одесса
Луцк
Краматорск
Каменец-Подольский
Украинка
Херсон
22 ноября выборы пройдут в следующих городах:
Днепр
Кривой Рог
Славянск
Дрогобыч
Ужгород
Бровары
Бердянск
Полтава
Львов
Ривне
Николаев
Черкассы
Кроме того, 29 ноября пройдет второй тур выборов мэра в Черновцах. Больше всего голосов набрали кандидат на должность от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук (15 317 голосов, 27,23%) и член партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (11 988 голосов, 21,31%).
Также добавим, что в Борисполе назначили дату новых выборов после смерти мэра от COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.