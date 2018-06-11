Названо имя преемника Жебривского

Новым руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации вместо Павла Жебривского станет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

По словам осведомленного источника, вопрос ухода чиновника был решен еще два месяца назад, пишет "Апостроф".

При этом собеседник издания добавил: "Преемником будет Юрий Гримчак".

В то же время он отказался раскрывать причины отставки Жебривского.

В свою очередь сам Гримчак так отреагировал на эту информацию: "Я не комментирую. Без комментариев. Я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента. Если это нужно, возможно, я бы согласился", - передает ТСН.

Юрий Гримчак родился в 1965 году в Донецке, закончил Днепропетровское региональное отделение Украинской академии государственного управления.

Работал политик секретарем Макеевского горсовета, помощником-консультантом нардепа, вице-губернатором Донецкой области, нардепом. В октябре 2016 года стал советником министра по временно оккупированным территориям, а с марта 2017 года, – заместителем министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жебривского засекли на отдыхе в ОАЭ, после чего он объяснил, откуда у него по $1000 в день на отдых.