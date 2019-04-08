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Названо имя нового главы Одесской ОГА

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Главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, приказ об увольнении которого подписал президент Украины Петр Порошенко, сменил на должности его первый заместитель Сергей Паращенко.

Соответствующее решение принял глава украинского государства 6 апреля, передает "Думская". Паращенко на предложение согласился.

Однако, учитывая тот факт, что Степанов отказался уйти с должности, поскольку считает приказ президента незаконным, новоназначенный глава пока значится исполняющим обязанности и продолжает работать в старом кабинете. Отмечается, что в области фактически установили "двоевластие".

Новости
Увольнение главы Одесской ОГА: в деле всплыл неожиданный нюанс

Сергей Паращенко

Сергей Паращенко

Думская

Максим Степанов

Максим Степанов

dynamo.kiev.ua

Отметим, чиновники Одесской ОГА поддержали Степанова и устроили акцию протеста в сети против его увольнения. Они выразили мнение, что отстранение от должности связано с недовольством Порошенко результами выборов по региону.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Порошенко уволил председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко.

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Персоны
Максим СтепановПетр Порошенко
Место
УкраинаОдесса
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