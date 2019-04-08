Названо имя нового главы Одесской ОГА

Главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, приказ об увольнении которого подписал президент Украины Петр Порошенко, сменил на должности его первый заместитель Сергей Паращенко.

Соответствующее решение принял глава украинского государства 6 апреля, передает "Думская". Паращенко на предложение согласился.

Однако, учитывая тот факт, что Степанов отказался уйти с должности, поскольку считает приказ президента незаконным, новоназначенный глава пока значится исполняющим обязанности и продолжает работать в старом кабинете. Отмечается, что в области фактически установили "двоевластие".

Сергей Паращенко Думская

Максим Степанов dynamo.kiev.ua

Отметим, чиновники Одесской ОГА поддержали Степанова и устроили акцию протеста в сети против его увольнения. Они выразили мнение, что отстранение от должности связано с недовольством Порошенко результами выборов по региону.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Порошенко уволил председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко.

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