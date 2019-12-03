Главная Новости
3 декабря • обновлено в 20:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Связь с Иванисовым и пытки Небесной Сотни: названа версия увольнения замглавы "Слуги народа"

2.5т
Читать материал на украинском

Народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что ему известна причина снятия замглавы фракции "Слуга народа" Дмитрия Соломчука с должности.

Это якобы произошло из-за того, что именно Соломчук рекомендовал для избрания в Верховную Раду от "Слуги народа" по мажоритарным округам Ривнеской области насильника Романа Иванисова, написал Мосийчук на своем Telegram-канале.

Кроме того, по его данным, Соломчук также продвигал в парламент Сергея Литвиненко, который прямо причастен к похищению Игоря Луценко, а также к похищению, пыткам и убийству Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого.

Новости
"Слуга народа" влипла в скандал: нардеп зарабатывала в Крыму и получила квартиру за 10 млн

Зеленский и Соломчук

Зеленский и Соломчук

Telegram-канал Игоря Мосийчука

"Президенту, руководству парламента и фракции "Слуга народа" достоверно известно, что Соломчук взял с Иванисова, как я думаю, и с других мажоритарщиков $300 000 за выдвижение кандидатами в нардепы от президентской партии", – написал Мосийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломчука освободили от выполнения обязанностей заместителя председателя фракции "Слуга народа". Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента 3 декабря.

  • Источники в "Слуге народа" сообщили, что это может быть связано с внутренними скандалами во фракции.

  • Также 3 декабря Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Роман Иванисов Игорь Мосийчук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
6
Смешно
4
Интересно
11
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги