Связь с Иванисовым и пытки Небесной Сотни: названа версия увольнения замглавы "Слуги народа"

Народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что ему известна причина снятия замглавы фракции "Слуга народа" Дмитрия Соломчука с должности.

Это якобы произошло из-за того, что именно Соломчук рекомендовал для избрания в Верховную Раду от "Слуги народа" по мажоритарным округам Ривнеской области насильника Романа Иванисова, написал Мосийчук на своем Telegram-канале.

Кроме того, по его данным, Соломчук также продвигал в парламент Сергея Литвиненко, который прямо причастен к похищению Игоря Луценко, а также к похищению, пыткам и убийству Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого.

Зеленский и Соломчук Telegram-канал Игоря Мосийчука

"Президенту, руководству парламента и фракции "Слуга народа" достоверно известно, что Соломчук взял с Иванисова, как я думаю, и с других мажоритарщиков $300 000 за выдвижение кандидатами в нардепы от президентской партии", – написал Мосийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломчука освободили от выполнения обязанностей заместителя председателя фракции "Слуга народа". Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента 3 декабря.

Источники в "Слуге народа" сообщили, что это может быть связано с внутренними скандалами во фракции.

Также 3 декабря Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера.

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