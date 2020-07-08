Названа предварительная дата местных выборов в Украине. Документ

Тимур Григоренко Политика 16:20, 8.07.2020 Обновлено: 17:13, 8.07.2020

Согласно проекту постановлению Верховной Рады, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Текст документа оказался в распоряжении OBOZREVATEL. Согласно ему, в стране должны пройти выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.

В проекте исключается проведение выборов на территории аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что выборы в Крыму и ОРДЛО могут пройти при нескольких условиях, при которых Россия прекращает оккупацию и вооруженную агрессию против Украины, а именно:

  • вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины;

  • восстановление полного контроля Украины на государственной границе Украины;

  • разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;

  • восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;

  • обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Крыма и Донбасса, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Обеспечение финансирования возложено на Кабинет министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" назвали точную дату местных выборов в Украине.

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