Названа предварительная дата местных выборов в Украине. Документ
Согласно проекту постановлению Верховной Рады, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
Текст документа оказался в распоряжении OBOZREVATEL. Согласно ему, в стране должны пройти выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.
В проекте исключается проведение выборов на территории аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Отмечается, что выборы в Крыму и ОРДЛО могут пройти при нескольких условиях, при которых Россия прекращает оккупацию и вооруженную агрессию против Украины, а именно:
вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины;
восстановление полного контроля Украины на государственной границе Украины;
разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;
восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;
обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Крыма и Донбасса, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Обеспечение финансирования возложено на Кабинет министров.
Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" назвали точную дату местных выборов в Украине.