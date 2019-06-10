Названа первая пятерка Радикальной партии

Радикальная партия Олега Ляшко обнародовала списки на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Так, в первую пятерку вошли он сам, Виктор Галасюк, Андрей Лозовый, Инга Маковецкая, Иван Савка.

Об этом стало известно во время съезда политической силы в понедельник, 10 июня, в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Съезд Радикальной партии скриншот видео

Олег Ляшко скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В список "Европейской партии" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, политсила провела общественные праймериз.

9 июня партия "Слуга народа" также обнародовала списки на выборы в Раду. Стали известны имена 100 кандидатов.

Партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко приняла решение выдвигать на внеочередные выборы в Верховную Раду только кандидатов на мажоритарных избирательных округах.

Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они обнародовали совместный список.

Партия "Сила права" представила команду. По итогам съезда 8 июня была опубликована пятерка ее лидеров.

В первую пятерку списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана вошли он сам, министр науки и образования Лилия Гриневич, министр Кабмина Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

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