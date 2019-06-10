ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Названа первая пятерка Радикальной партии

577Читать материал на украинском

Радикальная партия Олега Ляшко обнародовала списки на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Так, в первую пятерку вошли он сам, Виктор Галасюк, Андрей Лозовый, Инга Маковецкая, Иван Савка.

Об этом стало известно во время съезда политической силы в понедельник, 10 июня, в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Съезд Радикальной партии

Съезд Радикальной партии

скриншот видео

Олег Ляшко

Олег Ляшко

скриншот видео

Новость обновляется

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В список "Европейской партии" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, политсила провела общественные праймериз.

  • 9 июня партия "Слуга народа" также обнародовала списки на выборы в Раду. Стали известны имена 100 кандидатов.

  • Партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко приняла решение выдвигать на внеочередные выборы в Верховную Раду только кандидатов на мажоритарных избирательных округах.

  • Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они обнародовали совместный список.

  • Партия "Сила права" представила команду. По итогам съезда 8 июня была опубликована пятерка ее лидеров.

  • В первую пятерку списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана вошли он сам, министр науки и образования Лилия Гриневич, министр Кабмина Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel