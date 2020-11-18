Названа новая дата второго тура выборов мэра в Кривом Роге

Алексей Титофф Политика 07:59, 18.11.2020 Обновлено: 08:22, 18.11.2020

В Кривом Роге второй тур выборов мэра города перенесли на 6 декабря.

Как сообщает гражданская сеть "Опора", такое решение городская территориальная избирательная комиссия приняла после того, как глава города Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов.

Ранее политик написал заявление об отказе участвовать во втором туре выборов.

Заявление Юрия Вилкула
Опора

"Таким образом в бюллетене, которые увидят жители города на участках 6 декабря будет две фамилии – Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", – пояснили в "Опоре".

Отметим, что Вилкул в первом туре выборов набрал 45,9% поддержки избирателей. Его главный оппонент – Шевчик получил 25,6% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги подсчета голосов в четырех из семи городов, где 15 ноября прошел второй тур выборов городских голов.

Комментировать
Политика

Смотрите также

"Слугу" поймали в Раде на пересылке эротического видео однопартийцу

Алиев потребовал от Армении возмещения ущерба за 30 лет войны в Карабахе

Нас ждет большая эмиссия: начали "печатать" гривни

Украина оказалась позади России и Беларуси в рейтинге благосостояния

В Киеве задержали волонтера по делу об убийстве девушки в лесу