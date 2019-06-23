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Названа дата встречи Зеленского с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным на саммит G20 в Японии.

Как сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, Зеленский планирует посетить саммит, который запланирован на 28-29 июня в городе Осака.

"Будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - заявил Климкин в эфире одного из телеканалов.

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При этом Климкин анонсировал "новую волну давления" на Россию на международной арене. "Произойдет это, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков", - добавил он.

Отметим, в ходе саммита в Японии встречу с Путиным также планирует лидер США Дональд Трамп.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), однако начать их с "чистого листа" не получится.

Недавно сам Зеленский сказал, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.

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Юг Руси
Юг Руси
Без приглашения? Какая невоспитанность! )))
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Александров Сергей
Александров Сергей
А кто туда пустит Хох-ляцкого Щута? Разве что в качестве официанта?
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леня зе
леня зе
Украину назначили 21 членом ;););)
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CARGO 100
CARGO 100
леня зе, он туда с коллективом ...
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