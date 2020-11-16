Назван победитель на выборах мэра Херсона

Юрий Сергиенко Политика 20:51, 16.11.2020 Обновлено: 21:24, 16.11.2020

Во втором туре выборов мэра Херсона, который состоялся 15 ноября, победил Игорь Колыхаев.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Херсонскую городскую территориальную избирательную комиссию. Обработаны все протоколы о результатах голосования.

Так, Колыхаев набрал 63,59% (34 125) голосов. Его соперник Владимир Сальдо получил голоса 18 135 избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время первого тура Колыхаев получил 30,75% голосов, а Сальдо – 17,09%.

При этом в горсовет Херсона прошли пять партий: Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" – 23,9%; ОПЗЖ – 14,5%; "Слуга народа" – 13,01%; "Блок Владимира Сальдо" – 11,75%; "Европейская солидарность" – 8,58%.

Напомним, что местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Минздраве противников карантина призвали устраиваться на работу в больницы

Как под предлогом закупки артиллерии, хотят украсть $ 17 млн из бюджета

Зеленский запустил флешмоб с посланием для "зрадофилов". Видео

Молдова выбрала нового президента, победила женщина: что о ней известно

"Давай в обычную больницу!" Эпидемиолог упрекнул Зеленского за борьбу с COVID-19 в "шикарных условиях"