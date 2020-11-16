Назван победитель на выборах мэра Херсона
Во втором туре победил Игорь Колыхаев
С ним соперничал Владимир Сальдо
Во втором туре выборов мэра Херсона, который состоялся 15 ноября, победил Игорь Колыхаев.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Херсонскую городскую территориальную избирательную комиссию. Обработаны все протоколы о результатах голосования.
Так, Колыхаев набрал 63,59% (34 125) голосов. Его соперник Владимир Сальдо получил голоса 18 135 избирателей.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время первого тура Колыхаев получил 30,75% голосов, а Сальдо – 17,09%.
При этом в горсовет Херсона прошли пять партий: Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" – 23,9%; ОПЗЖ – 14,5%; "Слуга народа" – 13,01%; "Блок Владимира Сальдо" – 11,75%; "Европейская солидарность" – 8,58%.
Напомним, что местные выборы в Украине состоялись 25 октября.