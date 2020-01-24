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24 января • обновлено в 08:25
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Назвали оккупантами: Румыния устроила скандал из-за речи Зеленского

1.9т
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В Румынии разгорелся скандал из-за речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности Украины, в которой тот вспомнил о том, как румыны заняли северную Буковину.

В румынских СМИ стали появляться статьи с критикой Зеленского. На это обратила внимание журналистка Марианна Присяжнюк на странице в Facebook.

"Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии", – сказал Зеленский.

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Однако на сайте президента Украины была опубликована английская версия речи Зеленского, в которой передел территорий назвали оккупацией – военным захватом. "Northern Bucovina was occupied by Romanians" – говорится на сайте. Позже фразу исправили на "Northern Bukovyna was taken by Romanians".

Румыния устроила скандал из-за речи Зеленского

Румыния устроила скандал из-за речи Зеленского

www.president.gov.ua

Инцидент объяснил посол Украины в Румынии Александр Банков. По его словам, скандал разгорелся из-за некорректного перевода с украинского на английский язык.

"Я искренне жалею об этой неприятной ситуации, но она, в конечном итоге является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования", – отметил Банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утром 22 января поздравил украинцев с Днем Соборности. Опубликовано видео речи.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
и тут облажались... иногда лучше жевать)
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Короче все виноваты и все оккупанты
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканутые, заходим в гугл и вбиваем "CIA Bandera"
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