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5 декабря • обновлено в 14:49
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Назвал Томос "термосом": Епифаний рассказал об отношении к Зеленскому

2.7т
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У Православной церкви Украины есть большие ожидания от Владимира Зеленского как президента нашего государства.

Об этом заявил митрополит Епифаний в интервью ВВС Украина. "Президент это атрибут украинского государства, поэтому отношение у нас к Зеленскому положительное, есть определенные ожидания, как и у всего народа", – сказал он.

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Владимир Зеленский и митрополит Епифаний

Владимир Зеленский и митрополит Епифаний

"Гордон"

При этом предстоятель ПЦУ подтвердил, что Зеленский относится равноудаленно ко всем церквям, религиям и конфессиям.

"Нас это устраивает, потому что нет противостояния, нет внутреннего вмешательства в дела церкви. То, что декларируется, то и происходит", – заверил Епифаний.

При этом митрополит сказал, что не обсуждал с Зеленским шутку, в которой он назвал Томос "термосом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх Киевский и всея Украины-Руси Филарет заявил, что Томос об автокефалии украинской церкви, который предоставил Вселенский патриархат, якобы могут отозвать.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Митрополит Епифаний Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Томос Православная церковь Украины
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский экстренно провёл Совбез, на который пригласил предстоятелей трех украинских церквей.
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Мир Миру
Мир Миру
Але ж Зеленський діяч культури, хоч і бувший? А міністерство культури України повернення історичних артефактів часів Київської Русі може розпочати з Києво-Печерської Лаври, яка знаходиться в управлінні ченців Московського патріархату. Інвентаризацію законної історичної спадщини України "попередники" зробили не так давно.
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