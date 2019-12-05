Назвал Томос "термосом": Епифаний рассказал об отношении к Зеленскому

У Православной церкви Украины есть большие ожидания от Владимира Зеленского как президента нашего государства.

Об этом заявил митрополит Епифаний в интервью ВВС Украина. "Президент – это атрибут украинского государства, поэтому отношение у нас к Зеленскому положительное, есть определенные ожидания, как и у всего народа", – сказал он.

Владимир Зеленский и митрополит Епифаний "Гордон"

При этом предстоятель ПЦУ подтвердил, что Зеленский относится равноудаленно ко всем церквям, религиям и конфессиям.

"Нас это устраивает, потому что нет противостояния, нет внутреннего вмешательства в дела церкви. То, что декларируется, то и происходит", – заверил Епифаний.

При этом митрополит сказал, что не обсуждал с Зеленским шутку, в которой он назвал Томос "термосом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх Киевский и всея Украины-Руси Филарет заявил, что Томос об автокефалии украинской церкви, который предоставил Вселенский патриархат, якобы могут отозвать.

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