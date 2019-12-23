"Назревает раскол и хаос": Казарин раскрыл коварный план Путина по Минску

Пока президент РФ Владимир Путин находится на своей должности, Украине будет сложно вести успешные переговоры по Донбассу и переписать Минские соглашения.

Об этом на "Крым. Реалии" написал журналист Павел Казарин.

"Дипломатическая война выигрывается в тот момент, когда выиграна фронтовая. В противном случае нужно всего лишь готовиться к обороне… Проблема не в том, кто именно занимает президентское кресло в Киеве. Проблема в том, кто занимает его в Москве", – пояснил он.

Казарин добавил, что Путин в своих планах не зависит ни от кого, кроме своих заблуждений. Президент РФ лишь выжидает момента, когда к нему вернутся права на "исконные территории".

"Его политическое долголетие зависит лишь от долголетия реального – и потому он может продолжать сидеть на берегу в ожидании подходящих условий… И наблюдает попутно за тем, как в лагере его ценностных оппонентов назревает раскол и хаос. Как уставшие от противостояния лидеры других стран пытаются объявить Европой пространство от Лиссабона до Владивостока. Или как они пытаются наладить пространство торговли – убеждая себя в том, что раз торговля – форма коммуникации, то пусть лучше такая, чем никакая", – сообщил журналист.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подготовит предложения по изменению Минских соглашений ко следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!