Назревает дипскандал? В Украине запретили въезд лидеру союза венгров Румынии

В субботу, 6 апреля, лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену запретили въезд в Украину.

Он собирался попасть в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (КМКС/KMKSZ), однако пограничники не пропустили его. Об этом Келемен написал на своей странице в Facebook.

"Я хотел приехать в Ужгород, где наши друзья празднуют годовщину основания венгерского культурного альянса. Я хотел озвучить свои пожелания лично, и, конечно, я бы говорил о совместной дороге, которая появилась у венгерских национальных общин карпатского бассейна после падения коммунистического диктаторского режима. Я бы сделал все это, если бы украинская власть позволила мне попасть в страну после часа ожидания и проверки. Это было запрещено для меня, и никаких объяснений не было. Я просто знаю, что не могу въехать в страну", — возмутился он.

Келемен добавил, что оповестил об этом министра иностранных дел Румынии, а 8 апреля намерен пожаловаться в украинское посольство в Бухаресте и потребовать объяснений о случившемся.

Хунор Келемен Facebook Хунора Келемена

В комментарии румынскому изданию Mediafax Келеман рассказал, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года.

В свою очередь, журналист Дмитрий Тужанский, специализирующийся на теме Венгрии, написал на своей странице в Facebook, что этот случай может стать не просто скандалом в СМИ, но и дипломатической проблемой.

По его словам, Келемен является депутатом парламента Румынии, а также был министром культуры и даже баллотировался в президенты.

"Именно Хунор Келемен является политическим лидером венгерской общины Румынии, который постоянно встречается с Виктором Орбаном и не только. Это не пешка, не маргинал вроде представителей венгерского "Йоббик", которых не пускали в Украину раньше", — говорит он.

Тужанский предположил, что причиной запрета въезда в Украину Келемену могла стать политическая позиция Демократического союза венгров Румынии. В частности, речь идет о требовании предоставить венграм Румынии право на автономию, включая административно-территориальную. Этот вопрос неоднократно выносился на рассмотрение в румынском парламенте, но каждый раз отклонялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники начали строительство ограждения на границе с Румынией с целью противодействия контрабандной деятельности. Жители Закарпатья отреагировали на это протестом и провокациями.

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